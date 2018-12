Cagliari, centauro investe due donne sulle strisce a Pirri: entrambe in ospedale

Incidente stradale questa sera a Pirri. Un motociclista cagliaritano di 47 anni nel percorrere la via Pisano con direzione Viale Marconi, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto e ha investito, dopo essere caduto sull’asfalto, due pedoni che attraversano sulle strisce pedonali in corrispondenza della piscina comunale. Il motociclo terminava la corsa contro un’auto ferma, nel senso di marcia opposto, per consentire ai pedoni l’attraversamento sulle strisce. Il motociclista veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al PS dell’ospedale Brotzu. I due pedoni (due donne residenti in provincia), venivano soccorso dal 118 e trasportate al PS dell’ospedale Marino e del Santissima Trinit√† entrambe in codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 15 dicembre 2018