Paura a Castello. Questo pomeriggio da un antico palazzo di via Lamarmora nel rione nobile della città si sono staccati alcuni calcinacci che sono poi caduti pericolosamente in strada. Nessun ferito. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la parete dell’edificio.

Ultima modifica: 8 giugno 2018