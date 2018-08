Cagliari, Castello ancora senza ascensore: “Lavori infiniti e rione inaccessibile”

L’ascensore che sale al bastione Santa Caterina da viale Regine Elena è sempre out. “Lavori infiniti e manca la data certa della conclusione”, denunciano i residenti del quartiere, “i politici comunali hanno la testa alle regionali e trascurano il quartiere di Castello rendendolo ancora una volta inespugnabile e inaccessibile”. Lamentale anche sull’assenza di parcheggi. “La sosta del quartiere”, proseguono gli abitanti, “è invasa dai non residenti e chi si sacrifica a parcheggiare nel multipiano pagando un abbonamento mensile è costretto a farsi la strada a piedi anche a tarda notte, correndo tanti pericoli. I rischi maggiori sono per le donne. Chiediamo un po’ di umanità anche per gli anziani e i bambini del quartiere”.

Ultima modifica: 31 agosto 2018