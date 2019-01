Cagliari, cassonetti-discarica a San Michele: “Spazzatura in fiamme il giorno della vigilia di Natale”

Un malcostume che va avanti in via Bosco Cappuccio a San Michele da almeno otto mesi: “L’immondizia copre ogni giorno almeno 100 mq attorno ai cassonetti. Ogni ora del giorno, ma soprattutto in piena notte, sono numerosissime le macchine che si fermano per buttare attorno ai cassonetti di tutto e di più”, denuncia Alessandro Sorgia, consigliere comunale del gruppo misto autore di un’interrogazione in consiglio comunale.

Sono in particolare i condomini della palazzina del numero civico 5 a lamentarsi per il degrado che trovano aprendo il portone del palazzo. “Numerose sono state le chiamate all’ URP e ai vigili urbani nonché e mail al sindaco Zedda. Quest’ultimo rispose tempo addietro che avrebbe risolto subito il problema”.

Ma il bello arriva: la vigilia di Natale, “forse”, aggiunge, “c’erano 200 mq di buste di immondizia e, o colposo o doloso, è nato un incendio. Fiamme alte più di 2 metri. Per fortuna le poche macchine che c’erano sono state spostate immediatamente. Subito le chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti dopo un’ora dall’accaduto. Tanto tempo per spegnere il tutto. E con le fiamme che ‘minacciavano’ la palazzina”.

Il consigliere ha chiesto un giro di vite e controlli nella zona.

