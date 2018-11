Cagliari, casette di Natale in piazza del Carmine: “Luci, colori e cibo contro il degrado”

di Paolo Rapeanu

Le casette di Natale ritornano, anche nel Natale 2018, in piazza del Carmine. Trentasette, tutte addobbate con i “classici” simboli natalizi e disposte lungo tutta la piazza. È l’associazione Ulaas a riproporre, dall’1 al 27 dicembre prossimi, la modalità “Xmas” in quello che, purtroppo, è diventato l’ex salotto buono della città. Tutti i giorni, dalle 9 sino a tarda sera, sarà possibile visitare tutte le casette. “Avremo ovviamente il cibo e l’oggettistica tipici natalizi, ma anche varie novità, come le campane tibetane e gli Swarovski”, spiega il vicepresidente Ulaas Nanni Martelli.

Le casette apriranno i battenti sabato 1 dicembre alle nove in punto: “Con la nostra presenza portiamo luci e colori in una piazza che deve sempre più rivivere. Con l’atmosfera natalizia contiamo di dare un contributo importante per la felicità e la tranquillità dei tanti cagliaritani che, come gli anni scorsi, verranno a trovarci”.

Ultima modifica: 27 novembre 2018