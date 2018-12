Cagliari, casette di Natale aperte in piazza Yenne e Corso: “Verranno 200mila persone”

di Paolo Rapeanu

aglio del nastro per le casette natalizie di piazza Yenne e Corso Vittorio. Dopo giorni tra prese elettriche, festoni e casse ripiene dei prodotti da sistemare, le casupole in pieno stile nordeuropeo sono realtà, per il terzo anno consecutivo, anche a Cagliari. C’è spazio un po’ per tutto: dal cibo all’artigianato, dai ninnoli ovviamente natalizi sino alle cinture in pelle. Quaranta casette, quasi equamente distribuite tra piazza e via, con le luminarie pronte per essere accese sin dalla serata di oggi e, in modalità non stop, sino al sette gennaio prossimo. Dopo i plausi e riconoscimenti arrivati, gli anni passati, anche da fuori Italia, gli organizzatori sono fiduciosi.

“Prevediamo almeno 200mila visitatori, dopo gli ottimi risultati del 2017 è il minimo”, dice, sorridente, Emanuele Frongia, uno dei “papà” dell’iniziativa. “Faccio i miei auguri a tutti i nostri espositori e anche a quelli che espongono nelle altre zone della città, come nel caso di piazza del Carmine”. Le casette saranno aperte ogni giorno dalle 10 a tarda sera, con l’orario “spezzato” solo per pochi giorni a ridosso dell’Immacolata.

Ultima modifica: 1 dicembre 2018