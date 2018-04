Cagliari: nuova casa dello studente a S.Ignazio e Caritas a Monte Urpinu

C’è il piano di Regione, Comune, Ersu e Università. Trasferire la mensa Caritas in via dei Conversi nell’ex caserma dell’Aeronautica e sistemare la mensa e nuovi alloggi per gli studenti universitari in viale Sant’Ignazio, nei locali (da ristrutturare) dell’attuale centro di Solidarietà Giovanni Paolo II, a pochi passi dal polo economico giuridico. Attualmente sono in corso le verifiche per la valutazione della fattibilità tecnica dell’operazione. Serviranno le opportune risorse e solo allora potranno essere calcolati i tempi.

Tutto parte da un’esigenza: quella della nuova mensa. Perché via Trentino non basta più.

“La mensa di via Trentino ha un numero di studenti spaventosamente esagerato rispetto alla dotazione”, spiega Michele Camoglio, presidente dell’Ersu, “anche per il fatto che, oltre alle tante università che esistono intorno, ormai le facoltà lasciano agli studenti solo un’ora per il pranzo, quindi tutti si accalcano alla stessa ora alla mensa e quella più baricentrica è quella di via Trentino. Quindi ci serve un’alternativa”.

Ci sarebbe il campus in arrivo all’ex semoleria di viale La Playa, ma i lavori partiranno entro l’estate e ci vorranno come minimo due anni per la conclusione. “Abbiamo il problema dell’impellenza”, prosegue Camoglio, “così con il comune di Cagliari, la Regione, l’Ersu e Università abbiamo avviato un ragionamento su questa ipotesi: destinare i locali della mensa Caritas agli studenti perché la zona è baricentrica per tante facoltà cittadine. In viale Sant’Ignazio gli studenti potrebbero trovare anche nuovi alloggi nelle stanze che oggi (anche se a brevissimo scatterà il trasferimento per dare il via ai lavori di recupero dello stabile) ospitano i ricoverati (senzatetto, papà separati, ecc) del centro di Solidarietà. “Massimo rispetto per le esigenze della Caritas”, prosegue Camoglio, “per la quale si sta ipotizzando ad un trasferimento nei locali dell’ex caserma dell’Aeronautica di Monte Urpinu in via dei Conversi. Non è una cosa che si fa da un giorno all’altro. È un’idea da mettere a punto. Stiamo cercando una soluzione che vada bene per tutti”.

