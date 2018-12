Nella foto scattata ieri dal nostro lettore Luca Locci, una triste cartolina di inciviltà e degrado: rifiuti di ogni genere, buste di spazzatura e addirittura una lavatrice. Ovviamente la raccolta differenziata non è contemplata, e non ci vuole una laurea per farla. La domanda sorge spontanea: perchè tutta questa inciviltà?

Ultima modifica: 28 dicembre 2018