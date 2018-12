Cagliari, cartolina di fine anno: il degrado dei rifiuti gettati con vista su Bonaria e Su Siccu

Cagliari, cartolina di fine anno: il degrado dei rifiuti gettati con vista su Bonaria. La città sotto le feste diventa una discarica in più punti, l’inciviltà colpisce e il porta a porta targato Zedda non sembra avere risolto tutti i problemi. La pagina Fb Senso Civico Cagliari denuncia una situazione allarmante :”- 1° foto: il santuario di Nostra Signora di Bonaria, un complesso religioso della città di Cagliari situato in cima al colle omonimo;

– 2° foto: la pineta e la passeggiata ciclo-pedonale molto bella di Su Siccu, frequentata tutti i giorni da cittadini e turisti

– 3° foto: “la miseria, la sconfitta, la resa?” ma che importa… basta scansarla… facendo finta che… “tutto va bene””.

Ultima modifica: 30 dicembre 2018