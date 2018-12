Cagliari, l’avviso al Binaghi: “Non garantiamo il rispetto degli orari e l’esecuzione di alcuni esami”

“Ci scusiamo per il disservizio ma per problemi tecnici non garantiamo il rispetto degli orari previsti e l’esecuzione di alcuni esami”.

Il cartello campeggia all’ospedale Binaghi di Cagliari. “Incredibile”, accusa il deputato Fi Ugo Cappellacci, “cosi’ l’insanita’ del centro-sinistra mortifica il personale e non garantisce i servizi. Queste”, aggiunge, “sono le famose riforme dell’assessore Arru e del centro-sinistra, che mortificano la professionalità del personale e un centro che era (e deve restare) un punto di riferimento per tutti”.

