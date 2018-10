Cagliari, carta d’identitÃ  in scadenza? Ora il Comune manda il promemoria

Un nuovo servizio per i cittadini cagliaritani che devono rinnovare la carta d’identità: riceveranno, nei prossimi giorni, una lettera da parte del Comune come promemoria della imminente data di scadenza del documento e con le indicazioni sulle nuove modalità di rilascio. Le procedure per il rilascio della carta d’identità elettronica prevedono l’utilizzo di una piattaforma informatica del Ministero dell’Interno per la richiesta di un appuntamento con gli uffici del servizio demografico a partire da 180 giorni precedenti la scadenza della validità del documento. La carta d’identità elettronica sarà consegnata all’indirizzo indicato dal cittadino, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.

Ultima modifica: 25 ottobre 2018