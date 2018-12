Cagliari, carne superstar per il cenone di Capodanno: “Bastano anche 15 euro, ma niente lussi”

Il movimento c’è, tra i banchi del pesce, ma è in calo rispetto alla Vigilia di Natale. Si inverte la tendenza nelle feste invernali 2018 dei cagliaritani, e l’arrivo dell’anno nuovo si saluta con agnello, porchetto, cavallo e coniglio. Si fregano le mani i boxisti di San Benedetto, e il termometro della spesa segna una stabilità, rispetto allo stesso giorno del 2017, che è paragonabile a un miracolo: “Con quindici euro si porta via un chilo e mezzo di carne, senza nessun lusso ma senza restare nemmeno a pancia vuota”, spiegano i commercianti. Qualche esempio? Un chilo di bistecche di cavallo a 8 euro, per l’agnello si sale a quota dieci “ma è cento per cento sardo”, affermano i macellai di San Benedetto, indicando etichette che portano il nome di questo o quel paesino isolano.

Più carne e meno pesce, insomma: Capodanno, tradizionalmente, è una festa meno sentita del Natale, almeno a Cagliari. Così, se il 24 dicembre c’era chi magnificava l’astice a trenta euro al chilo, “praticamente regalato”, a San Silvestro una costata di maiale o un pollo (normale o ruspante fa poca differenza) sono dei “contentini gastronomici”, in tempi di crisi, ai quali nessuno vuole rinunciare.

Ultima modifica: 31 dicembre 2018