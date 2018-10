Cagliari, capotreno fa scendere migranti senza biglietto: “Ci sarà un’indagine”

di Paolo Rapeanu

Il caso è finito alla ribalta nazionale: la capotreno inflessibile che ha fatto scendere una trentina di migranti dal treno Villamassargia-Cagliari perché sprovvisti di biglietto ha già ricevuto il “plauso” dell’attuale ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il video, rimbalzato su migliaia di bacheche Facebook, è stato pubblicato anche da Salvini. Adesso emerge qualche dettaglio in più sulla vicenda, e arrivano anche novità da parte di Trenitalia: nei prossimi giorni, infatti, è previsto l’invio di un rapporto dettagliato proprio da parte della capotreno ai vertici regionali della società. “L’episodio è avvenuto sabato 13 ottobre, il comportamento della capotreno è stato corretto”, spiegano dall’ufficio stampa di Trenitalia.

“Restiamo in attesa di un rapporto dettagliato su quanto accaduto, che dovrà compilare la capotreno, per avere un quadro quanto più completo della situazione e poter avere tutto il materiale utile per fare luce su quanto accaduto anche alla luce di alcune parole utilizzate”, spiegano da Trenitalia, e il riferimento è ad alcuni termini non propriamente ortodossi che si sentono nel video, “resta il fatto che è comunque capibile, visto che si trattava di una donna che, da sola, ha dovuto fronteggiare una trentina di persone sprovviste del biglietto”.

15 ottobre 2018