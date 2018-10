Cagliari, caos totale attorno all’Asse Mediano: maxi piscina alla rotonda di via Cadello

di Paolo Rapeanu

Caos totale per migliaia di automobilisti, l’Asse Mediano si trasforma in un “inferno”. Allagato in più punti, vere e proprie piscine rendono difficilissimo per le auto andare nella zona degli ospedali o nella via Cadello, o ancora verso Pirri. La Polizia Municipale dirige il maxi traffico, ma gli ingorghi sono continui e si cammina a passo d’uomo.

Sbarrata la rampa di via dei Valenzani, troppa l’acqua su quella lingua d’asfalto e troppo pericoloso farci transitare le automobili.

