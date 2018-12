Caos e traffico in tilt in viale Poetto. Stamattina una lunga coda di auto ha congestionato al viabilità dal lungomare Saline fino al ponte Vittorio. La polemica arriva in consiglio comunale: “Possibile che non ci sia nemmeno un agente della municipale a governare il traffico”? lamenta Alessio Mereu, consigliere comunale Fdi.

Ultima modifica: 18 dicembre 2018