Cagliari, caos al Ss. TrinitÃ : “Tutte le Tac sono fuori uso da giorni”

Ennesimo disservizio tra le corsie dell’ospedale cagliaritano Santissima Trinità. “Da quattro giorni sono fuori uso le due Tac, una al Pronto soccorso e una al reparto di Radiologia. C’è una criticità elevatissima per tantissimi pazienti”, dice il segretario provinciale della Fials, Paolo Cugliara. “Il personale è svilito e continua a lavorare in una situazione di disagio e difficoltà”.

“Non si può pensare di privare un ospedale come il Santissima Trinità di strumenti indispensabili quali le Tac”, afferma Cugliara, “è necessario che la direzione generale dell’Ats avvii rapidamente delle indagini interne per capire come sia possibile che, così frequentemente, i macchinari si guastino. I controlli sulla ‘salute’ delle Tac sono svolti in modo regolare?”.

Ultima modifica: 16 gennaio 2019