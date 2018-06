Cagliari, cantieri e caos lavori tra via Manno, via Garibaldi e bastione: commercianti in rivolta

Lavori in centro a Cagliari, protestano i commercianti. “Una situazione paradossale”, accusa Paolo Angius, Confesercenti Cagliari, “ancora una volta non si comprende il cronolavori che interessano il centro storico. Mi chiedo: ma perché non hanno terminato la pavimentazione, e ri aperto al pubblico, del cantiere del lato viaManno, prima di aprire un altro fronte dei lavori lato via Garibaldi ? Questa è una domanda che si pongono tanti Cagliaritani, passi per i nuovi 210 giorni di lavori, passi che via Garibaldi venga di fatto ri penalizzata in pieno periodo turistico dalle ennesime transenne, che di fatto la murano alla vista dei più, passi che il bastione sia ormai transennato da 6 anni, che l’accesso al quartiere Castello sia difficoltoso, che la viabilità sconvolta, ma anche questa ennesima cronica disorganizzazione dei lavori non è più tollerabile. Speriamo che questo articolo sia di stimolo per gli amministratori e pongano immediato rimedio. Con preghiera di massima divulgazione.

Ultima modifica: 24 giugno 2018