Cagliari, nuovo campus di viale La Playa in stile americano: “Pronto entro il 2019”

Nuovo studentato universitario, in viale La Playa cantiere aperto dal prossimo settembre. E demolizioni in vista, almeno parziali: in arrivo un edificio di otto piani e una terrazza panoramica, che si sviluppa su oltre 10mila metri quadri. 4200 saranno adibiti per servizi alla residenza, 1509 per servizi culturali e didattici, 1189 per servizi ricreativi. Lo spazio restante servirà per uffici di supporto e amministrativi e vani tecnici. Sono 240 i posti letto previsti, venti dedicati ai disabili.

Un campus in stile Usa, il primo in tal senso a Cagliari: gli interni saranno curati da interior designer “per il comfort e la qualità del vivere insieme”, e nel progetto la città avrà “una nuova piazza. Nei lavori prossimi prevista anche una palestra e una mensa. Ancora senza una data sicura, poi, la demolizione dell’ex Sem, mentre il silos vecchio sarà recuperato e diventerà una biblioteca. Anche perché, per il secondo lotto, la volontà dell’Ersu è quella di ricorrere al project financing. C’è spazio anche per un maxi parcheggio interrato, su due piani, da 383 posti. Lì, a pochi metri, sorgerà anche una pista ciclabile.