Hanno iniziato a suonare a mezzanotte, e hanno smesso solo poco prima dell’una. Campane impazzite nella chiesa cagliaritana di San Massimiliano Kolbe, in via Cornalias a Is Mirrionis. Tantissime le segnalazioni ricevute dalla nostra redazione nel cuore della notte, con molti cagliaritani alle prese con il sonno “spezzato” dal tutt’altro che previsto concerto. Ma a quell’ora, dentro la chiesa, non c’era nessuno.

“Un guasto improvviso al sistema elettronico che regola le nostre quattro campane”, spiega don Carlo Follesa, a capo della chiesa di Is Mirrionis. “Sono stato avvisato da molti fedeli, mi hanno telefonato poco dopo mezzanotte. Un nostro uomo ha raggiunto in tutta fretta la chiesa, disattivando la centralina. Confido nel fatto che episodi simili non capitino più”.

Ultima modifica: 17 dicembre 2018