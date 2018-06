Ha aggredito moglie e figlia convivente per futili motivi, prendendole entrambe a calci e pugni. Un marocchino di 55 anni, già noto alle Forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il fatto è accaduto in un’abitazione di via Ungaretti, nel rione pirrese di Barracca Manna. Le due donne sono rimaste ferite.

I militari sono riusciti a bloccare l’aggressore, che è stato ammanettato e rinchiuso nel carcere di Uta.

Ultima modifica: 20 giugno 2018