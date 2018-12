Cagliari, cagnetta incinta ritrovata in via Biasi: sos disperato per salvarla dal canile. La cagna è stata trovata abbandonata al freddo, urge trovare una soluzione per adottarla o accudirla. Francesca Farci lancia l’sos sui social network, molti gli appelli lanciati a Radio Sintony e Casteddu Online. Chiunque fosse interessato a trovarle uno stallo può chiamare al 3494221335. “La cagnolina è incinta, purtroppo non posso tenerla- spiega Francesca- e qualcuno può fare qualcosa per lei mi contatti!”.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018