Cagliari, cade da 3 metri mentre sta lavorando: operaio 58enne in codice rosso al Brotzu

È caduto da un’altezza di tre metri mentre stava lavorando sopra una pensilina, sbattendo violentemente la faccia per terra. La vittima dell’incidente è un operaio di cinquantotto anni, in servizio presso un’officina di via Abruzzi, nel rione cagliaritano di San Michele. L’allarme è stato lanciato subito e l’uomo è stato trasportato al Brotzu in codice rosso. I medici gli hanno riscontrato un trauma facciale. La prognosi è riservata.

Sul posto è intervenuta anche la squadra volante della polizia e alcuni addetti dell’Ispettorato del lavoro.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018