Cagliari, bus Ctm gratis per gli studenti e corse notturne tutto l’anno: il Comune dice sì

Studenti sui bus Ctm gratis e via alle corse notturne tutto l’anno, almeno nel fine settimana. Approvato un ordine del giorno del consiglio comunale chiedere a Regione e Ctm di migliorare l’accessibilità del trasporto pubblico locale per giovani e studenti. Il primo firmatario è Matteo Massa, consigliere dei Progressisti sardi con lui i capigruppo della maggioranza Matta, Petrucci, Tramaloni e Rodin, ma anche l’opposizione ha votato favorevolmente.

Oltre alla gratuità del bus l’obiettivo è quello di garantire le corse notturne durante tutto l’anno, almeno i fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi.

Un’attenzione viene chiesta per i collegamenti con la Cittadella Universitaria di Monserrato. Massa condivide la protesta degli studenti e chiede che l’assessorato regionale ai Trasporti modifichi la propria decisione che ha imposto al Ctm – allo scopo di “favorire il percorso su rotaia” – di modificare il percorso della linea 29, che è stato limitato da via San Benedetto al Policlinico Universitario e viceversa, con una frequenza di 25/30 minuti e che solo nelle ore di punta mantiene la sua originale partenza da viale la Playa, dove ha sempre consentito invece una più facile fruizione per coloro che arrivano in città in piazza Matteotti con i diversi mezzi di trasporto (treno, corriera, linee autobus).

Ultima modifica: 21 novembre 2018