L’incidente in pieno centro, nel Largo Felice, subito davanti all’angolo con via Mameli.  Una Citroen C1 guidata da una 54enne di Cagliari ha travolto sulle strisce pedonali due donne, madre e figlia di Dolianova, rispettivamente di 65 e 42 anni. Soccorse da due ambulanze del 118 e trasportate al PS dell’ospedale SS Trinità con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 28 novembre 2018