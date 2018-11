Grave incidente alla fine di viale Cimitero, proprio a pochi passi dall’ingresso del camposanto e dal parco di Bonaria. Due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Una Volkswagen è andata quasi totalmente distrutta. Sul posto Vigili del fuoco, polizia e polizia Municipale. Bloccata totalmente la doppia corsia in direzione piazza Repubblica. Dai primissimi accertamenti non ci sarebbero, fortunatamente, feriti.

Articolo in aggiornamento

Ultima modifica: 12 novembre 2018