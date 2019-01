Incidente con feriti in via Cadello. Dalle primissime informazioni sarebbe rimasta coinvolta più di un’automobile. Sul posto, oltre a un’ambulanza del 118, anche squadre dei Vigili del fuoco e pattuglie della polizia Municipale. Traffico nel caos, come raccontato da molti automobilisti alla nostra redazione.

Notizia in aggiornamento

Ultima modifica: 19 gennaio 2019