Incidente tra piazza San Bartolomeo e via Vergine di Lluc, a Cagliari. Una donna alla guida di una Twingo, per cause ancora da accertare, dopo aver superato uno stop è andata a finire sopra un camion dell’immondezza. Sul posto, dopo pochi minuti, è intervenuta un’ambulanza del 118 e anche i Vigili del Fuoco.

La guidatrice è stata trasportata al’ospedale Marino con un codice giallo.

Ultima modifica: 29 dicembre 2018