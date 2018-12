Cagliari, brutale pestaggio fuori dalla discoteca: giovane all’ospedale in codice rosso

Brutale aggressione questa notte, attorno alle 4, fuori da una discoteca in via Newton, a Cagliari. Un giovane di 21 anni è stato malmenato violentemente da una, o forse, più persone. E’ stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu. Non è chiara ancora la dinamica dei fatti e al momento l’aggressore non è stato identificato. Sul posto è intervenuta la Polizia, al vaglio le immagini dell’impianto di video sorveglianza nel piazzale teatro dell’aggressione e le testimonianze dei presenti. Indagini in corso.

Ultima modifica: 26 dicembre 2018