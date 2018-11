di Paolo Rapeanu

Il boom del food conquista anche via Garibaldi: nella storica strada dello shopping cagliaritano continuano a spuntare locali dove poter mangiare biscotti, gelati, pizzette sfoglia e muffin. Roberto Fisichella, 60 anni, da decenni nel settore, dopo un periodo in via Dante, “un’area dove non c’è più commercio”, ha trasferito la sua attività in via Garibaldi: “L’affitto qui è più basso e, soprattutto, c’è molto movimento. I cagliaritani non fanno più solo acquisti mentre passeggiano, ma vogliono anche mangiare”, spiega Fisichella mentre indica i tanti dolci in vendita.

E, col “black friday” dietro l’angolo – venerdì negozi aperti sino a mezzanotte – c’è anche la “novità confermata” della svolta vegan di molti cagliaritani: “Le mamme ci chiedono di realizzare cibi privi di determinati prodotti, per via della loro filosofia di volersi alimentare in certi modi”. E, clamorosamente, anche il dover pagare l’affitto diventa più leggero in una strada centrale: “Non c’è paragone con la via Dante”.

