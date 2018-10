Cagliari-Bologna, Maran cambia tutto e gioca col 4-4-2: fuori Sau, linea diretta ai tifosi su Sintony. Casteddu Online e Radio Sintony “indovinano” la formzione: già ieri vi avevamo anticipato che Joao Pedro sarebbe stato schierato come seconda punta. Ecco le scelte di Maran per la sfida contro il Bologna alle 15, l’escluso eccellente è Sau e si gioca con Ionita. Dal primo minuto scenderanno in campo Cragno, Romagna, Pisacane, Srna, Padoin, Castro, Bradaric, Barella, Ionita, Joao Pedro e Pavoletti. Dopo la partita linea diretta ai tifosi rossoblù su Radio Sintony dalle 16,45 con “Ci sentiamo dopo il Cagliari”, il programma condotto da Jacopo Norfo. Potete chiamare allo 070666300 per intervenire in diretta con le vostre opinioni a caldo senza censure. In difesa dunque gioca Pisacane e non Ceppitelli non ancora pienamente recuperato e torna Romagna dal primo minuto.

Ultima modifica: 6 ottobre 2018