Cagliari-Bologna, Joao Pedro in attacco con Pavoletti? Su Sintony tutti i tifosi in diretta domani

Joao Pedro seconda punta al fianco di Pavoletti per placare la fame da gol del Cagliari? Maran in conferenza stampa non esclude nuove soluzioni in attacco in vista di Cagliari-Bologna, domani bisogna vincere a tutti i costi. E dalle 16,45 su Radio Sintony “Ci sentiamo dopo il Cagliari”, prenotatevi e chiamate allo 070666300 per commentare a calco in prima persona la partita dei rossoblù al fischio finale. Maran ha detto oggi in conferenza stampa: “Sappiamo di dover fare una grande prestazione, sono certo che siamo sulla strada giusta, questo è un gruppo forte con ottime qualità tecniche e morali, le prestazioni sono state sempre buone ma il risultato non è arrivato per demeriti nostri. Ci sono da aggiustare alcune cose però contro Bologna è un match importante, sarà assolutamente necessario mettere in campo il massimo delle nostre forze e potenzialità. In attacco ci sono varie ipotesi, devo ancora decidere: Farias è affaticato ma dovremmo recuperarlo”. La sensazione è che

Ultima modifica: 5 ottobre 2018