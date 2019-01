Cagliari, blitz dei ladri alla pizzeria MamoPizza di via del Pozzetto: “Rubati tutti i nostri hard disk”

Cagliari, blitz dei ladri alla pizzeria MamoPizza di via del Pozzetto. Duro sfogo del titolare di una delle pizzerie più stimate in città, Massimo Mameli: “La notte tra il 29 e 30 dicembre qualcuno ha sfondato gli infissi di Mamopizza mettendo tutto a soqquadro e distruggendo ogni cosa che gli si è presentata davanti. Tra le cose rubate ci sono tre hard disk con tutti gli archivi degli ultimi 5 anni e un telecomando della teca del defibrillatore. Uno degli hard disk è stato ritrovato per strada, perso o forse buttato perché ritenuto inutile. Nel caso in cui qualcuno della zona li trovasse chiedo la cortesia di avvisarmi subito, sono molto importanti.

Abbiamo più volte rischiato la vita nelle numerose rapine a mano armata, abbiamo più volte pensato di interrompere l’attività tra incendi e le decine di furti. Per la legge dei grandi numeri pensavamo di avere già dato, ma evidentemente non funziona proprio così…”

Ultima modifica: 2 gennaio 2019