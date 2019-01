Cagliari: ufficiale l’arrivo di Birsa. Dessena verso lâ€™addio

Il Cagliari Calcio ha annunciato l’acquisto del giocatore Valter Birsa, proveniente dal Chievo a titolo definitivo. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Birsa, classe 1986, è originario di San Pietro-Vertoiba, in Slovenia. Ha mosso i primi passi della carriera nel Primorje e nel Gorica, per poi approdare nel 2006 nel campionato francese. Dopo avere indossato le maglie di Sochaux (sino al 2009) e Auxerre, nel 2011 è stato acquistato dal Genoa, dove ha totalizzato 12 presenze con 1 gol all’attivo. Quindi il passaggio al Torino (18 partite, 2 gol) e al Milan (21/2).

Nel 2014 è arrivato al Chievo: con la maglia gialloblù ha totalizzato 163 presenze con 18 gol e 26 assist. Con la Nazionale slovena ha giocato 90 partite e 7 gol, partecipando ai Mondiali 2010.

Trequartista mancino, dotato di grande tecnica e fantasia, è abilissimo nei calci piazzati. Sa mettere il compagno nelle migliori condizioni per battere a rete, ma è anche in grado di concludere direttamente in porta.

Il mercato del Cagliari non si ferma. I rossoblù sono in pressing sull’uruguayano Nandez, mezzala del Boca Juniors, uno dei gioielli del calcio sudamericano. In uscita Daniele Dessena, vicinissimo al Brescia di Cellino. Ed è asta per Barella: sul centrocampista cagliaritano ci sono Napoli, Inter e Chelsea.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019