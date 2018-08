Cagliari, birre artigianali sarde e scozzesi si incontrano per una due giorni di brindisi al Lazzaretto

Sabato 1 e domenica 2 settembre 2018, l’associazione Birre nel Mondo, in collaborazione con Ales & Co. e Pizza Margherita RistoPub, organizza a Cagliari un week-end esclusivo nella suggestiva location del Lazzaretto di Cagliari: il Brewdog Experience Sardegna. Saranno due giorni all’insegna della birra artigianale di qualità, durante i quali le sperimentazioni del birrificio scozzese incontreranno alcune tra le migliori realtà artigianali sarde.

Protagonista della manifestazione sarà, infatti, il birrificio scozzese BrewDog, uno dei più stimati birrifici artigianali d’Europa, con birre storiche, ma soprattutto con rarità portate in Sardegna appositamente per l’occasione. Al BrewDog si affiancheranno le produzioni birrarie legate al territorio isolano, come il Birrificio di Cagliari e il Birrificio Le Springo.

Durante la manifestazione si terranno le Beer School, laboratori di degustazione condotti da Davide Bottini e i sommelier dell’Ais Delegazione Cagliari cureranno le degustazioni delle produzioni sarde presenti. Accompagnerà la serata un’ampia scelta di street food anche per vegetariani.

Inoltre, gli artisti dell’Accademia d’arte Santa Caterina racconteranno il loro percorso artistico con laboratori, performance di live painting e lezioni gratuite. L’ingresso alla due giorni del Brewdog Experience Sardegna è libero.

Ultima modifica: 29 agosto 2018