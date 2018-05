Cagliari, birra e musica in piazza Garibaldi al “Casteddu Beer 2018”

L’idea è dell’associazione Piazza Garibaldi e Dintorni: “Casteddu Beer 2018” si terrà da venerdì 25 sabato 26 e domenica 27 maggio. L’evento è promosso nella piazza appena riqualificata.

Lo scopo è quello di far conoscere da vicino i maestri birrai della terra di Sardegna, con spazi dedicati sia agli addetti ai lavori che ai semplici appassionati e turisti. Da tutta la Sardegna, per poter far gustare la vera birra artigianale prodotta in Sardegna “con tanta passione e amore, infatti tra le tendenze del mondo brassicolo negli ultimi anni, anche in Sardegna, vi è stata quella del diffondersi dei birrifici artigianali, capaci di esaltare gusti e sapori secondo una grande varietà di stili e approcci diversi, con ricette sempre nuove e spesso sorprendenti, per un mondo in continua evoluzione che fa della passione e dell’inventiva degli appassionati il proprio tratto distintivo”, si legge nel comunicato.

Sono numerosi i marchi sardi ad aver vinto premi e riconoscimenti in ambito nazionale che internazionale.

In piazza anche gli artigiani sardi. Per i tre gironi è previsto un dj set dalle ore 18. Ecco i birrifici presenti: Birrificio Scialandrone Cagliari – Beer Firm Harvests Settimo San Pietro, Birrificio Mediterraneo Carbonia – Birrificio Sambrinus Muros, Birrificio Mondo birra Sassari – Birrificio Amore di Birra Carbonia, Birrificio Anglona Sassari – Birrificio Nanumoru Sanluri, Birrificio A Mine Of Beer Birrificio Bacu Abis – Birrifico Le Springo Cagliari.

Ultima modifica: 21 maggio 2018