Cagliari, arriva Berlusconi: domani in piazza Giovanni XXIII e venerdÃ¬ da “Mariuccia”

In piazza Giovanni XXIII e al bar Mariuccia di Pirri. Sono alcune delle tappe della visita in città e nell’hinterland del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi impegnato domani e dopodomani nel sostegno a Daniela Noli candidata alle suppletive di domenica.

Ecco il programma: domani alle 12 il Cavaliere sarà a Quartu Sant’Elena al gazebo viale Colombo all’angolo con via Nenni, alle 12.45 appuntamento a Monserrato (mercato settimanale di via dell’Argine), alle 13.30 a Quartucciu (gazebo piazza dei Caduti) e nel pomeriggio alle 18 a Cagliari per l’incontro con gli amministratori locali e alle 19. 30 un blitz al gazebo in piazza Giovanni XXIII.

Il giorno dopo alle 10 il saluto ai simpatizzanti presso il caffè “Mariuccia” di Pirri, alle 11 a Sinnai (gazebo, piazza Cimitero), alle 11.45 a Maracalagonis (gazebo piazza del Comune, angolo via Nazionale), un’ora dopo a Burcei (gazebo, piazza Is Griffonis) e chiusura alle 14.30 Villasimius.

Ultima modifica: 16 gennaio 2019