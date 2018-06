Cagliari, B&B e affittacamere nel mirino della Finanza: evasi 61.000 euro

Guardia di Finanza: scoperte due società che hanno nascosto al fisco redditi per 61.000 euro.

Le fiamme gialle di Sarroch hanno concluso due distinti interventi nei confronti di altrettante società di cui una esercente attività di bed & breakfast e l’altra proprietaria di immobili ceduti in affitto.

La prima ditta, di Capoterra, non ha inserito nella dichiarazione dei redditi un importo di 7.090 euro per il triennio 2014-2016.

La seconda, una società di servizi di Cagliari, ha dato in locazione immobili di sua proprietà ad un’altra impresa per consentirle l’esercizio di attività di affittacamere. I controlli hanno permesso di appurare la mancata dichiarazione dei canoni di affitto per tre annualità per complessivi 54.098 euro.

Ultima modifica: 7 giugno 2018