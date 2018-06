Pubblicato nella sezione Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Cagliari il bando di Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di 12 posti di Istruttore amministrativo- contabile, da inquadrare nella categoria C.

Scadenza domande 16 luglio 2018.

Le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente in modalità on-line, dopo l’autenticazione tramite SPID.

Il bandi sono scaricabili dal link sotto indicato.