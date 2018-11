Cagliari, bambini al freddo nella scuola di via Basilicata: “Fanno lezione con giubbotti e sciarpe”

di Paolo Rapeanu

Lezioni al freddo in uno dei due edifici della scuola primaria “Collodi” di via Basilicata. La denuncia arriva da alcuni genitori, tra loro c’è Marco Uccheddu: 38 anni, ha una figlia che frequenta il quarto anno. È lui ad aver scritto un “sos” alla nostra redazione, spiegando nel dettaglio la situazione.

Gentilissimi di Casteddu on line, buongiorno,

mi chiamo Marco Uccheddu. “Da ormai un mese l’impianto di riscaldamento di uno dei due edifici scolastici non funziona, e i bambini, sia delle elementari che dell’asilo, devono stare otto ore al giorno con i giubbotti in classe a causa del freddo.

Tra genitori ci siamo rivolti alla direzione della scuola, alla direzione didattica, all’Urp del Comune, al Comune, si sono pure mobilitate le rappresentanti d’istituto, racconta Uccheddu, “ma quello che ci hanno detto è che l’impianto è rotto”.

Come mai? Stando a quanto riferito dai piani alti della scuola ai genitori “pare ci sia una perdita da un tubo sotterraneo. Stanno aspettando che il Comune individui una ditta che faccia lo scavo e lo ripari. Io sono sicuro che se la scuola fosse stata in via Dante o a Genneruxi avrebbero subito sistemato la cosa, invece come al solito siamo abbandonati dalle istituzioni e snobbati dalle autorità”.

