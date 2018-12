A Cagliari Babbo Natale sfila tra zucchero filato e arrosti di maiale: pienone in piazza Giovanni XXIII

Folla in piazza Giovanni XXIII per lo start del “villaggio di Babbo Natale”. Ottanta stand di food e artigianato su tre dei quattro lati della piazza, con la casa di Babbo Natale nel lato di via don Macchioni. Tre giorni di eventi dalla mattina alla sera tra gusto, divertimento ma anche solidariet√†. E, nel primo giorno (oggi, venerd√¨ 7 dicembre) spazio alla parata di Santa Claus, circondato da elfi e banda musicale.

Già tante le mamme, con figli al seguito, assiepate fuori dalla casetta in legno, per poter avere la possibilità di scattarsi una foto ricordo. Il villaggio sarà aperto sabato 8 e domenica nove dalla mattina alla sera.

Ultima modifica: 7 dicembre 2018