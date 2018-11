Cagliari, Babbo Natale arriva a Giorgino: maxi villaggio del gusto a Villa Ballero

“Babbo Natale arriva in Corte”, dal 14 al 16 dicembre prossimi Villa Ballero, a Cagliari, viene invasa, per la prima volta, dall’atmosfera natalizia. Si inizia il 14 dicembre alle diciotto e si finisce domenica sedici alle ventidue. La Corte in Giorgino, una delle più ambite dimore storiche della Sardegna, è un complesso dal grande valore culturale, originario del 1600 e oggi vincolato dal Ministero dei Beni culturali, i cui locali formano un quadrilatero, dandogli la classica forma a corte. La storica Villa Ballero a Giorgino, poco oltre il borgo pescatori – proprio dove, nella chiesetta, ogni primo maggio si “ferma” Sant’Efisio, è il luogo scelto dallo staff di InvitaS per il villaggio di Babbo Natale. Per tutta la durata dell’ evento il villaggio sarà animato da tanta musica in sottofondo, dai cori natalizi, canti gospel e personaggi della Disney, come le famose principesse e l’orso Artic. Ecco, nel dettaglio, tutti gli eventi previsti.

Babbo Natale incontra i bambini (sarà possibile prenotarsi nell’ufficio di Babbo Natale) per farsi una foto con lui e fare le domande nella sua casa. Durante l’evento Babbo Natale uscirà 4 volte al giorno dalla casa per incontrare i suoi amati bambini, farà una passeggiata lungo la piazza e in altre uscite leggerà delle storie. Pertanto sia fuori che dentro la casa sarà possibile incontrarlo, gratuitamente. Spazio anche ai giocattoli: il maestro elfo è pronto ad insegnare ai bambini la costruzione dei giocattoli di legno. Un orologio, una macchinetta o qualunque altro oggetto costruito, poi, resterà al bambino. Possibile anche i giocattoli non più utilizzati, rendendo felice un altro bimbo. Basta portare i giocattoli nello stand degli elfi. C’è anche la solidarietà: chi vuole può donare giocattoli nuovi ai bimbi meno fortunati. E, sempre con l’aiuto degli elfi, i bambini possono realizzare un vero cappello da elfo.

Nella Villa Ballero previsti anche laboratori di pittura e di ceramica, sempre per i più piccoli. E, per tutti, ecco anche il villaggio natalizio del gusto, con area ristoro dove è possibile mangiare di tutto: pasta, cibi natalizi, polpette , panini e tanti tanti dolci: zeppole, bomboloni alla crema, crepes, dolci natalizi, zucchero filato e popcorn. Ancora, tanti artigiani e commercianti sono pronti a proporre le loro creazioni, un’occasione per chi volesse acquistare dei doni di Natale originali.

Ultima modifica: 24 novembre 2018