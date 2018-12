Incidente stradale questo pomeriggio al Poetto. Un autobus dell’Esercito Italiano mentre percorreva la via Lungo Saline, in prossimità dell’impianto semaforico, ha tamponato un’Alfa Mito condotta da una 48enne cagliaritana. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e la ricostruzione del sinistro.

