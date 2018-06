Perde il controllo dell’auto e finisce violentemente contro due auto in sosta. L’incidente è avvenuto questa mattina in viale Marconi. La conducente, una 27enne cagliaritana alla guida di una Fiat 600, è risultata positiva all’alcol test. Per la giovane, fortunatamente rimasta illesa, è scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso. (f.m)

Ultima modifica: 2 giugno 2018