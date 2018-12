Incidente stradale questa mattina attorno alle 7:40 in viale Poetto: un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto è intervenuta l’ambulanza Mike 50, la conducente è stata trasferita dai soccorritori all’ospedale Marino, in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la giovane dalle lamiere.

Ultima modifica: 16 dicembre 2018