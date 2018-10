Cagliari, auto senza freno travolge anziana in via Tiziano: passanti ribaltano la macchina e liberano la nonnina

Incidente stradale questa in via Tiziano. Una fiat 500l che si trovava ferma nella via Tiziano, senza conducente a bordo, si è mossa a causa del mancato inserimento del freno di stazionamento ed ha investito, all’angolo con via Dante, una donna di 82 anni di Cagliari che restava incastrata sotto il veicolo. Il pedone veniva soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice rosso al PS dell’ospedale Brotzu. Il veicolo è stato ribaltato dai passanti per liberare la donna da sotto l’auto. Decisivo anche l’intervento dei Vigili del fuoco.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge ed accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

Ultima modifica: 9 ottobre 2018