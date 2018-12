Cagliari, auto contro autocarro dei rifiuti: 3 feriti. Traffico in tilt sulla 131 dir

Incidente stradale in serata lungo la 131 dir all’altezza dell’ex inceneritore. Per cause in fase di accertamento, una Volkswagen Golf condotta da un 76enne, si è scontrata con un autocarro della ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti ingombranti in città che rientrava in deposito all’ex inceneritore. Il conducente e il passeggero dell’autocarro, oltre a un passeggero della golf, sono rimasti contusi. Sono stati poi soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Notevoli i disagi al traffico in direzione asse mediano. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

en.ne.

Ultima modifica: 11 dicembre 2018