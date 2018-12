Una Fiat 500 e uno scooter che galleggiano bello specchio d’acqua davanti alla torre del Prezzemolo a Sant’Elia. A dare l’allarme sarebbe stato un passante, che ha subito chiamato i Vigili del fuoco. I due mezzi sono già stati recuperati, dalle primissime informazioni non ci sarebbero feriti. Qualcuno, in altre parole, avrebbe “lanciato” di proposito auto e scooter in acqua.

Una vicenda dai contorni ancora da chiarire, dalla sala operativa dei Vigili del fuoco fanno sapere che potrebbe essere aperta un’indagine da parte della polizia.

Notizia in aggiornamento

Ultima modifica: 18 dicembre 2018