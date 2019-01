Cagliari, auto contro moto in via Stamira: due feriti

Cagliari, auto contro moto in via Stamira; ferito un giovane di Monserrato. Questa sera una Citroen c3 condotta da un cagliaritano, stava percorrendo via Stamira diretta verso la rotatoria. Arrivato all’altezza del civico 8, dopo aver svoltato a sinistra per entrare all’interno di un parcheggio privato, si è scontrata con una moto Cagiva Mito 125, condotta da un giovane di Monserrato che percorreva via Stamira nel senso opposto. Il motociclo si è rovesciato sul lato destro e il suo conducente e il passeggero sono stati soccorsi da due ambulanze del 118 e trasportati al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Ultima modifica: 7 gennaio 2019