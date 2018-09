Si è schiantata violentemente sul guardrail dell’asse mediano nello svincolo per viale Marconi, direzione Poetto. Alla guida di una Citroen C3, una donna di 45 anni, di Quartucciu. L’auto per il forte impatto si è rigirata su se stessa più volte. La donna immediatamente soccorsa da un’equipe del 118 è stata trasportata in codice rosso al Brotzu. Sul posto per i rilievi del caso e accertare la dinamica è intervenuta la polizia municipale.

Ultima modifica: 7 settembre 2018