Cagliari, aule fredde e 200 studenti del Pacinotti in sciopero: “Facciamo lezione con le coperte”

Hanno optato per un’assenza – quasi – di massa. In circa 200 hanno scelto di non entrare nelle aule del liceo Pacinotti, in via Liguria, e spostarsi nella vicina viale Ciusa per protestare davanti alla sede della Provincia: “Dal sette gennaio scorso le temperature dentro le aule sono così basse che siamo costretti a venire a lezione con giacconi, guanti e pure coperte. Abbiamo deciso di protestare perché andare avanti così è impossibile”.

Una situazione che arriva a 24 ore di distanza dal caso simile di quello vissuto al De Sanctis di via Cornalias.

Ultima modifica: 10 gennaio 2019